Les Lions du Sénégal ont éliminé le Nzalang Nacional 3-1 ce soir et passent en demi-finale de cette CAN Cameroun 2021. Une belle performance des hommes d’Aliou Cissé à l’instar de Sadio Mané qui s’est exprimé au micro de Canal+ juste à la fin de la rencontre.

Auteur d’une belle passe décisive sur le premier but sénégalais inscrit par Famara Diedhiou à la 28ème minute, Sadio Mané a livré une belle prestation ce soir tout comme la majorité des Lions présents ce soir sur la pelouse du Stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé. L’international sénégalais des Reds de Liverpool s’est arrêté au micro de Canal+, tout juste après le coup de sifflet final, pour exprimer sa joie et ses ambitions.

« Dans cette CAN le moral sera déterminant. Quand ils ont égalisé on était un peu crispé mais on s’est remobilisé sachant que tout est possible avant la fin bien que ce ne sera pas facile. On a poussé en groupe et du coup on s’est procuré pas mal d’occasions qui nous ont permis d’inscrire deux de plus. Je pense qu’on mérite notre victoire de ce soir », dit Sadio Mané qui compte 2 buts et 1 passe décisive dans cette 33ème édition de la CAN.

« Ce qui est important pour nous c’est d’aller gagner cette demi-finale et passer en finale. On ne va pas se voiler la face comme je l’ai dit dès le début, l’objectif est d’aller jusqu’au bout et surtout gagner ce trophée qui nous tient à cœur. Il y aura des obstacles mais nous nous sommes préparés à cela », a poursuivi le Lion qui semble déjà d’attaque pour la demi-finale de ce mercredi 2 février 2022 face aux Etalons du Burkina Faso.

Sadio Mané a aussi réagit sur la présence non négligeable des supporters sénégalais venus en masse soutenir leur sélection. « J’étais étonné de voir autant de supporters sénégalais. Cela a été très bénéfique pour nous . On est tous content et on va faire de notre mieux pour continuer à les rendre fiers parce qu’ils le méritent », conclut-il.

wiwsport.com