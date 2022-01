Qualifiés pour les demi-finales de la CAN Cameroun 2021 après la victoire 3-1 face à la Guinée Equatoriale, les Lions du Sénégal vont en découdre avec les Etalons du Burkina Faso. Un dernier match avant la grande finale, pour l’équipe du coach Cissé que l’ancien international sénégalais El Hadji Ousseynou Diouf proclame favori.

« Je l’avais dit dès le début, cette équipe va monter en puissance. Aujourd’hui on est heureux pour cette grande équipe du Sénégal, félicitations aux Lions, à l’encadrement technique et à tous les sénégalais« , dit l’ancien international El Hadji Diouf qui croît fortement au sacre des Lions lors de cette 33ème édition de la CAN.

Questionné sur les choix décisifs du sélectionneur, ce soir, face à la Guinée Equatoriale, l’ancien numéro 11 des Lions réagit : « Depuis le début il n’y a que des coachings gagnants. On a mis Seny Dieng qui a été excellent, pareil pour Pape Gueye, Cheikhou Kouyaté… et c’est ça une équipe. On va se battre en équipe et gagner tous ensemble, c’est ça le plus important« .

Il poursuit en évoquant la demi-finale qui opposera le Sénégal et le Burkina Faso, ce mercredi 2 février 2022. « Contre le Burkina Faso en demi-finale, on est favori ! Nous allons les étudier et les affronter tout en les respectant. Et espérons pouvoir encore élever le niveau de jeu extraordinaire qu’on a vu aujourd’hui. Ensuite on verra ce qui se passera« , termine Diouf.

wiwsport.com