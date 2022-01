Le Sénégal défie l’une des attractions de cette Coupe d’Afrique des Nations, la Guinée-Équatoriale. Aliou Cissé et ses hommes devront se défaire du piège équato-guinéen ce soir 19h Gmt au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, pour accéder aux demi-finales.

Après les qualifications du Cameroun devant la Gambie et du Burkina devant la Tunisie, c’est au tour du Sénégal de défier la Guinée-Équatoriale, ce dimanche soir au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Les Lions d’Aliou Cissé qui ont récupéré dans leurs rangs Sadio Mané et Bamba Dieng, sont bien lancés pour ce quart de finale face au Nzalang Nacional.

Les deux équipes se sont croisées à trois reprises mais le Sénégal reste au-dessus malgré les souvenirs douloureux que la Guinée-Équatoriale fait surgir dans la tête des Sénégalais. Lors du débâcle de Bata 2012, le Nzalang Nacional faisait partie des trois équipes ayant battu les Lions sur le score de 2 buts à 1 pour une élimination prématurée à la CAN.

Avec comme objectif majeur le sacre final, Cissé et ses hommes devront d’abord réussir là où le Mali et l’Algérie a échoué durant cette Coupe d’Afrique des Nations. Ils devront battre ce dimanche les Équato-guinéens pour s’inscrire dans le dernier carré et se rapprocher davantage de leur but ultime.

