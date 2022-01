Finaliste de la dernière édition, le Sénégal continue son bout de chemin dans sa quête pour le trophée de la Can en se qualifiant pour les demi-finales de cette édition face à la Guinée équatoriale (3-1).

Famara Diedhiou a ouvert le score pour les Lions de la Téranga en première période avant l’égalisation de Buyla, peu avant l’heure de jeu. Puis Cheikhou Kouyaté a finalement redonné l’avantage aux Lions avant qu’Ismaïla Sarr scelle le sort du match.

Pour ce dernier match des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, Aliou Cissé a aligné pour la deuxième fois consécutive le même onze de départ. Récompensé de sa prestation de haute facture en huitièmes de finale contre le Cap Vert (2-0), Pape Gueye est reconduit à gauche dans l’entrejeu sénégalais. Avec Nampalys comme sentinelle et Idrissa Gana Gueye à droite. L’attaque n’a pas changé, avec le trio Famara Diedhiou- Sadio Mané et Boulaye Dia. La seule défense qui n’a pas encore pris de but depuis le début de la compétition est reconduite avec la charnière centrale composée Koulibaly – Abou Diallo et les deux latéraux à savoir Bouna Sarr et Saliou Ciss.

Film du match

Le début de match a été timide de part et d’autre et un faux rythme s’est mis en place. Après un round d’observation d’une dizaine de minutes, les sénégalais se sont rués vers le camp adverse. La bande à Edouard Mendy a ensuite accéléré la cadence par Sadio Mané qui file vers la surface de réparation mais fauché par Miranda. Les sénégalais aux commandes mais commettent des fautes sévèrement sanctionnées par l’arbitre Victor Moses, qui, à chaque occasion donne un carton jaune. Pape Gueye et Nampalys en paient les pots cassés.

Mais les sénégalais continuent de dominer dans le jeu et se procurent pour le moment les meilleures opportunités. Enfin récompensés à la 28e minute. Sur le service de Sadio Mané, superbe finition de Famara Diedhiou lancé parfaitement dans la profondeur. Il trompe la vigilance d’Owono et vient libérer les Sénégalais juste avant la demi-heure de jeu. Le Sénégal rate le but du break à deux reprises, sur un centre de Mané Ndong sauvé en catastrophe dans les six mètres par Ndong. Nampalys Mendy profite d’un ballon aux 25 mètres pour décocher une frappe puissante du droit qui oblige Owono à se détendre sur le côté droit pour capter le ballon. Dans le jeu, comme au tableau d’affichage, le Sénégal garde son avantage à la pause.