Ce n’est un secret pour personne, l’Egypte adore la Coupe d’Afrique des Nations et voulait laver l’affront après son échec total en 2019. Plus titrés dans l’histoire de la compétition, avec sept étoiles, les Pharaons ont atteint leur seizième demi-finale en une CAN en renversant le Maroc ce dimanche après-midi (2-1).

Les Lions de l’Atlas ont pourtant très tôt ouvert le score grâce à Sofiane Boufal (7e), qui transforme un penalty commis sur Achraf Hakimi. Mais à force de dominer la rencontre, les Egyptiens ont su revenir dès l’entame de la seconde période (53e), grâce à Mohamed Salah, présent au meilleur endroit au bon moment.

Si les Marocains ont poussé les Egyptiens au 1-1 jusqu’à la fin du temps réglementaire, les joueurs de Carlos Queiroz ont ensuite repris le contrôle du match dès l’entame des prolongations pour marquer par l’intermédiaire de Mahmoud Trezeguet, très merveilleusement servi par l’homme du match, Salah (100e).

FULL-TIME! ⏰#TeamEgypt 2-1 #TeamMorocco

The Pharaohs come from behind as goals from Mohamed Salah and Trezeguet seal the semi-final ticket for the Egyptians.#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #EGYMAR pic.twitter.com/MOWaUtTc5l

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 30, 2022