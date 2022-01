Alors qu’il célébrait la qualification de son équipe en 1/4 de finale après une victoire face au Mali, Carlos Akapo a insulté Sadio Mané. Son sélectionneur Juan Micha Obiang n’a pas apprécié.

En conférence de presse, le sélectionneur de la Guinée Equatoriale a ainsi tenté de sauver les meubles. Il n’a pas manqué, dans ce sens, de recadrer son joueur soulignant notamment que c’était mal venu d’insulter un joueur adverse. « En tant que sélectionneur de l’équipe de la Guinée Equatoriale, je demande pardon à Sadio Mané. Notre capitaine est un joueur professionnel. Il n’a pas le droit d’insulter un autre joueur comme Sadio Mané, connu sur le plan mondial. et même pour un joueur moins connu. C’est un malentendu », a lucidement déclaré Juan Micha Obiang.

Alors que les joueurs equato-guinéens faisaient la fête après leur qualification pour les 1/4 de finale, le latéral gauche Carlos Akapo a dérapé en insultant le Sénégal et Sadio Mané. Le joueur équato-guinéen a complètement dérapé lors de sa célébration dans les vestiaires. Après leur qualification, Carlo Akapo dans une vidéo postée sur instagram insultait le Sénégal et Sadio Mané, futurs adversaires de sa Guinée. *«Le Sénégal et Sadio Mané me mangent les c**uilles !», avait-il dit. Déplacé !

Avec senenews