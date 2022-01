Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a souligné l’importance de son expérimenté milieu de terrain, Cheikhou Kouyaté, buteur face à la Guinée-Equatoriale.

Auteur du deuxième but du Sénégal face à la Guinée-Equatoriale (3-1), Cheikhou Kouyaté a signé une rentrée en jeu tonitruante lors de la qualification en demi-finale de la CAN 2021. En conférence de presse son sélectionneur, Aliou Cissé, a tenu à souligner son apport.

« Cheikhou est un garçon expérimenté. Pape Gueye ne jouait plus normalement dès lors qu’il a reçu un carton jaune. Donc, il fallait le sortir. De plus, on peiné un peu sur le côté gauche. Kouyaté nous a apporté une stabilité quand il est rentré », a indiqué Aliou Cissé.

