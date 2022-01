Pour la 2e fois, le Sénégal et la Guinée équatoriale se croisent en Coupe d’Afrique des nations. Leur première opposition a eu lieu en 2012 à Bata. Et les Lions avaient été punis par de surprenants joueurs du Nzalang Nacional (2-1). Ancien meneur de jeu des Lions du Sénégal et actuel membre de la commission technique de la CAF, Khalilou Fadiga décrypte le quart de finale Sénégal-Guinée équatoriale de ce dimanche 30 janvier.

«La Guinée équatoriale, une condition physique bien au-dessus de la moyenne»

Dix ans après, les Equato-guinéens s’invitent en quarts de finale pour défier à nouveau les Sénégalais. A priori, l’affiche semble déséquilibrée. Mais il ne faut jamais sous-estimer la Guinée équatoriale.

«Cette équipe, elle s’est construite autour d’un groupe collectif de joueurs qui savent manier le ballon. Ils ont un entraîneur qui a appris dans les meilleurs centres d’entraînement d’Europe. La Guinée équatoriale est une équipe joueuse et a une condition physique bien au-dessus de la moyenne. Contre le Mali, à la 120e minute, ils continuent de courir. C’est incroyable et mentalement, c’est difficile de les émouvoir. Ils méritent d’être là parce que tactiquement, physiquement et techniquement ils sont là» analyse Khalilou Fadiga au micro des journalistes de la CAF.

«Le Sénégal ne doit pas avoir peur de la Guinée équatoriale»

La Guinée équatoriale a d’ailleurs déjoué les pronostics en phase de poules. Battus d’entrée par la Côte d’Ivoire (1-0) sur un but pris dès la 5e minute, les Equato-guinéens ont depuis lors gardé leurs cages inviolées. Et surtout, ils ont précipité l’élimination de l’Algérie championne d’Afrique en titre (1-0), dominé la Sierra Leone (1-0) qui avait résisté aux Fennecs (0-0) ainsi qu’aux Eléphants (2-2) et écarté le Mali aux tirs au but.

Cependant, malgré tous ces atouts, Fadiga estime que le Sénégal ne doit pas avoir peur de cette équipe. «Le Sénégal doit avoir du respect. Il n’y a aucune raison d’avoir peur, mais il doit préparer ce match de la meilleure façon possible en accordant tout le respect à cette équipe. Un maximum de respect car ils sont un adversaire de taille. Ce n’est pas sur le papier que le match sera gagné mais sur le terrain. Le Sénégal ne joue pas un bon jeu, mais il répond présent» dit le vice-champion d’Afrique 2002.

Après Bata, le Sénégal et la Guinée équatoriale ont disputé deux autres matchs. Les Sénégalais ont gagné deux fois (3-0 et 1-0).

SNA