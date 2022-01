Après la tension le calme ! Alors que son joueur international sénégalais, Ismaïla Sarr a rejoint la sélection nationale au Cameroun, il y a quelques jours, Watford a souhaité bonne chance à son joueur après avoir rappelé son retour dans la Tanière d’Aliou Cissé.

Un geste normal et fair-play à l’instar des autres clubs à l’endroit de leurs joueurs. Toutefois, cela ne devrait pas faire oublier aux supporters sénégalais, l’attitude du club depuis la préparation de cette Coupe d’Afrique des Nations avec notamment les cas Pape Gueye et Ismaïla Sarr.

🇸🇳 Ismaïla Sarr has joined up with #TeamSenegal ahead of their #AFCON2021 quarter-final.

We wish Ismaïla a safe and successful time with his national team 💛 pic.twitter.com/5HXq27r3DY

— Watford Football Club (@WatfordFC) January 28, 2022