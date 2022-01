Le nouveau camp de base des Lions fait parler. L’hotel Djeuga Palace n’a pas une bonne réputation en plus d’avoir des problémes logistques qui n’assurent pas de bonnes conditions de vie à Aliou Cissé et ses hommes. Le sélectionneur a mis fin au débat sur le cadre de vie de son équipe.

« Je dormais, je ne pouvais pas savoir ce qui s’est passé » a répondu d’emblée Aliou Cissé pour dire qu’il n’était pas présent lorsque des joueurs se plaignaient hier nuit sur les bruits autour de l’hotel en plus d’un probléme de climatisation. La premiere nuitée des Lions n’était pas de tout repos comme l’explique Emedia. Pourtant le quotidien Record avait alerté dans sa parution d’hier (28 janvier) ! Notons que la délégation est arrivée dans l’aprés-midi.

L’hotel choisi par la CAF pour héberger les Lions n’est sans doute pas le meilleur choix dans la capitale camerounaise. Mais pour Aliou Cissé, il ne faut surtout pas se déconcentrer par ces sujets. « En venant à Yaoundé, on savait qu’on allait pas avoir les memes conditions que Bafoussam, elles pouvaient etre autres, difficiles. Mais le plus important c’est de se concentrer sur le match. Il ne faut pas chercher des problémes à coté. Mais surtout etre focus sur l’essentiel. »

Il ajoute: « Ce qui n’ont pas dormi hier, j’espere que ce soir, ils dormiront tres bien. Mais je n’ai pas envie de me focaliser sur cela. Aujourdhui, nous sommes là pour un match de football. Nous l’avons préparé comme il se doit et c’est sur le terrain que cela se passera. » Aliou Cissé de temporiser ainsi et de mettre fin à la polémique suscité par cette information; notamment sur les réseaux sociaux.

Occasion saisie aussi par le technicien de louer le cadre de vie de la premiere étape à Bafoussam. Depuis le 27 décembre passé, Aliou Cissé et les joueurs sont ensemble. Ils ont démarré la préparation de la CAN à Dakar, leur premier camp de base au Cameroun restera sans doute un bon souvenir. « C’est sur et certain que le Tagidor était l’environnement parfait. On était bien installé à Bafoussam et c’est d’ailleurs l’occasion pour pour moi de saluer tous les gens qui nous ont accompagné tout le long de ce premier tour là. On a rencontré des gens magnifiques, extraordinaires qui nous ont poussé, qui nous ont mis dans de meilleures conditions. »

wiwsport.com