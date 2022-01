Le rêve gambien à la CAN 2021 a pris fin en quart de finale de manière raide. La faute à une équipe camerounaise à la hauteur de l’enjeu, et victorieuse de 2 à 0.

La marche était vraiment très haute mais l’histoire est d’ores et déjà écrite. Ce samedi après-midi, la Gambie a été battue et éliminée en quart de finale de la CAN 2021 par le Cameroun. Malgré une bonne résistance en première période, les Scorpions ont été assommés dans la seconde mi-temps et n’ont rien pu faire pour inquiéter des Lions autant indomptables que leur surnom.

Le Cameroun, qui a énormément raté en première période, a démarré très fort les 45 dernières minutes pour trouver la faille. Et, si ce n’est pas Vincent Aboubakar, c’est Karl Toko Ekambi. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais, tout bonnement aidé par les errements défensifs de la Gambie, a ouvert le score à la 50e avant de doubler la mise quelques instants plus tard (57e).

Ainsi, le Cameroun atteint le carré d’as de cette CAN 2021 qui se déroule sur ses terres. Après les Gambiens valeureux et qui peuvent être fiers de leur parcours mémorable et historique, les Lions Indomptables affronteront en demi-finale le vainqueur du match de dimanche entre l’Egypte et le Maroc. Ce sera donc un duel d’une autre dimension pour les joueurs de Toni Conceição.

