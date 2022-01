L’ancien attaquant international sénégalais prévient l’Equipe Nationale du Sénégal de ne pas trop être confiante, dimanche, face à la Guinée-Equatoriale en quart de finale de la CAN 2021.

Finaliste en 2019, l’Equipe Nationale poursuit son chemin à la CAN 2021 avec l’ambition de remporter pour la première fois la Coupe d’Afrique des Nations. Et dimanche soir, à 19h00 GMT, au Stade Ahmadou Ahidjio de Yaoundé, les hommes d’Aliou Cissé affrontera la Guinée-Equatoriale en quart de finale.

Bien évidemment, Sadio Mane et ses coéquipiers partent favoris de cette rencontre et comptent bien assumer pour atteindre leur objectif. Néanmoins, ils auront très fort à faire face au Nzalang Nacional pour espérer atteindre le carré d’as. Et cela commencera par respecter cet adversaire qui a gagné ce droit.

Puisqu’il en sait autant, Moussa Sow prévient. « Il faut respecter l’adversaire même si c’est vrai qu’on est le Sénégal et qu’on est plus fort qu’eux sur le papier. Mais, sur le terrain, c’est une autre réalité. La Guinée-Equatoriale, je l’ai regardée jouer contre le Mali et elle ne s’est pas laissée faire », avance t-il dans un entretien accordé au quotidien national Record dans sa livraison parue ce samedi 29 janvier.

Et de poursuivre : « Il ne faut surtout pas les sous-estimer. On sent qu’ils défendent très bien. Je pensent que les Lions se font peur quand ils ne marquent pas. Alors qu’on a les joueurs qu’il faut pour marquer. Au fur et à mesure que le match avance, on se fait peur, on a du mal à imposer notre jeu. En plus de ça, on peut aller aux tirs au but et se mettre davantage de pression. Et attention car quand la Guinée-Equatoriale ce sera difficile de marquer aussi. »

L’ancien international sénégalais s’est également mouillé sur le débat du jeu proposé par l’équipe d’Aliou Cissé. Mais pour lui, le plus important est d’aller au bout. « Oui, beaucoup d’observateurs sont sceptiques par rapport au jeu fourni. Mais, aujourd’hui, la réalité est qu’on est en quart de finale, on va jouer contre la Guinée-Equatoriale. Il ne reste que trois matchs à gagner pour être champion. Et comme je le disais (vendredi) à [Kalidou] Koulibaly, il faut tout simplement être champion », a-t-il poursuivi.

wiwsport.com