Bouna Sarr n’est pas étonné par le niveau des performances de Sadio Mané.

Considéré pour beaucoup comme l’un des meilleurs joueurs actuels au monde, Sadio Mané porte à merveille ce costume en club comme en sélection. L’attaquant international de 29 ans est, d’ailleurs, le maître à jouer de l’Equipe Nationale du Sénégal durant cette CAN 2021, marquant deux des trois buts des Lions.

Bouna Sarr, son ancien partenaire au centre de formation du FC Metz et aujourd’hui son coéquipier en Equipe Nationale, n’est pas étonné par la réussite du natif de Bambali. Le latéral droit des Lions s’est présenté, ce samedi après-midi, en conférence de presse à 24 heures du quart de finale face à la Guinée-Equatoriale.

« Je me souviens pendant notre formation au FC Metz, dès son arrivée, on m’avait dit qu’il y avait un crack qui venait nous rejoindre. Dès le début, on a vu son énorme potentiel. Tout ce qui lui arrive aujourd’hui n’est pas étonnant, vu les qualités qu’il avait en étant plus jeune », avance Bouna Sarr.

Et de poursuivre : « Je ne suis pas étonné du joueur qu’il est devenu. Et ce n’est pas fini parce qu’il est un très grand professionnel, il cherche à être en constante progression. C’est un leader technique. Il va continuer à se bonifier avec les années dans son club comme en sélection. »

