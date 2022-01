Le sélectionneur des Lions a assuré qu’il sera prudent avec Ismaïla Sarr en vue de sa participation aux quarts de finale de la CAN 2021.

Malgré son retour à l’entraînement depuis trois jours, les conditions d’Ismaïla Sarr pour jouer dimanche face à la Guinée-Equatoriale en quarts de finale de la CAN 2021 laissent plainer le doute. Surtout que l’ailier international sénégalais est absent des terrains depuis plus d’un mois après une blessure à un ligament. En conférence de presse, Aliou Cissé a évoqué son cas.

« Il va très bien sur le plan physique et mental. Il travaille dur pour revenir à son meilleur niveau. Nous sommes en étroite collaboration avec le staff de Watford. Nous sommes très contents de l’avoir avec nous. Mais, on ne fera pas n’importe quoi avec lui. On essaiera de l’intégrer petit à petit dans le groupe », a indiqué le sélectionneur des Lions du Sénégal.

wiwsport.com