Depuis sa sortie en cours de match lors de la rencontre des huitièmes de finale face au Cap-Vert, Sadio Mané est de retour cet après-midi dans le groupe d’Aliou Cissé à la veille du 1/4 de finale face à la Guinée-Equatoriale.

Sadio Mané a signé son retour à l’entrainement cet après-midi à Yaoundé avec les Lions. Après avoir été ménagé pendant deux jours, le numéro 10 et meneur des Lions a effectué toute la séance du jour. En forme et très concerné, le meilleur buteur du Sénégal dans cette CAN pourrait bien candidater pour une place de titulaire dimanche face à la Guinée-Equatoriale en quart de finale.

