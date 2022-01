L’attaquant sénégalais de 27 ans vient de s’engager en faveur du Zirə FK.

L’exil de Hamidou. Recruté l’été dernier par Santa Clara, Hamidou Keyta n’est pas parvenu à percer dans le club portugais. Limité à quatre apparitions, dont trois en Championnat pour zéro but en 91 minutes en entier, l’ancien joueur du FC Botoșani a passé la plupart de la première partie de saison hors des feuilles de matchs.

Ainsi, dès l’ouverture de ce mercato hivernal, Santa Clara et le joueur ont décidé de mettre fin au contrat de deux ans qui les liait. Du coup, c’est le football azerbaïdjanais qui est venu à ses trousses, le Zirə FK en particulier. L’ancien joueur de Saint-Etienne a paraphé un contrat d’un an et demi avec l’actuel 4e de la D1 d’Azerbaïdjan.

Passé par les équipes jeunes de AJ Auxerre ou encore du Havre AC, Hamidou Keyta tarde à s’installer dans le football de haut niveau du haut de ses 27 ans. Il a jusque-là connu ses meilleurs moments au FC Botoșani. En deux ans ans en Roumanie (2019-2021), il avait inscrit 17 buts en 57 apparitions.

wiwsport.com