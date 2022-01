Aucun cas positif au coronavirus n’a été révélé lors des derniers tests passés par les Lions du Sénégal, à 48 heures du quart de finale face à la Guinée-Equatoriale.

Bonne nouvelle, l’Equipe Nationale Sénégal est tout au vert à deux jours avant d’affronter la Guinée-Equatoriale en quarts de finale de la CAN 2021, dimanche à 19h00 GMT, au Stade Ahmadou Ahidjio ! En effet, après les derniers tests Covid-19 effectués sur l’ensemble de l’effectif, aucun joueur n’est revenu positif au virus, comme l’a confirmé la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

« La FSF informe qu’à la suite des tests PCR obligatoires faits ce vendredi 28 janvier 2022, soit 48 heures avant le match officiel Sénégal vs Guinée Equatoriale, comptant pour les 1/4 de finale de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021, les résultats de tous les joueurs et membres de l’encadrement technique sont revenus négatifs », peut-on lire sur le communiqué paru ce vendredi soir.

Communiqué de la FSF: Situation COVID-19 à 48h du quart de fianale entre le Sénégal et la Guinée Equatoriale. #CAN2021 — FSF (@Fsfofficielle) January 28, 2022

wiwsport.com