En plus de l’Equipe Nationale entraînée par Oumar Ngalla Sylla, d’autres Sénégalais se font également respecter sur les terrains sablonneux d’une autre manière. Alors que la FIFA a dévoilé une liste de 195 arbitres répartis en 77 pays pour officier dans ses différentes compétitions en 2022, quatre d’entre eux viennent du Sénégal.

Youssouph Signaté, Oumar Sagna, Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye et Aly Dème sont les choisis. Si les trois premiers cités maîtrisent à merveille la scène du Beach Soccer, puisqu’ils officient respectivement depuis 2011 et 2017², le quatrième, Aly Dème, est novice. Il rejoint cette liste pour la première fois cette année.

