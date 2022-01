En 2019 en Egypte, Aliou Cissé fait encore un pari sur la jeunesse en incorporant Krépin Diatta qui, après la CAN U20 en Z ambie en 2017, un transfert en Norvège puis à Bruges (Belgique), était présenté comme le futur de la sélection du Sénégal. Au contraire de Sarr, Diatta a eu un apprentissage plus précoce de la CAN seniors puisqu’il a été titularisé lors du premier match du Sénégal contre la Tanzanie où il conforte l’avance sénégalaise en marquant son premier but en sélection A lors de la victoire 2-0.