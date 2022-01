Si le Cercle Bruges est allé mettre fin, mercredi soir, à onze matchs sans défaites pour Anderlecht (2-0), il le doit en partie à sa belle forme actuelle mais également à Franck Kanouté.

Le plaisir d’exercer sa passion, le plaisir de jouer au football … Qu’est-ce que ça fait du bien. Oui vraiment. Une rentrée en cours de jeu, une tentative d’un coéquipier qui termine sur le poteau, une récupération du ballon, une frappe dévié par un adversaire mais un tir cadré puis un but, une célébration assez bizarre mais tout en sourire : le bonheur d’un footballeur n’est pas si difficile que ça.

Ceux qui ont connu des mois très compliqués en raison de blessures ou des décisions techniques le savent mieux que les autres. Elimane Franck Kanouté est dans ce cercle et il en connait justement un rayon à ce sujet, lui qui a vogué entre blessures, méformes physiques, choix de son entraîneur et difficultés de son club.

Transféré l’été 2020 de Pescara au Club Bruges, le milieu de terrain de 23 ans avait connu une première saison en Belgique plutôt satisfaisante, disputant 18 matchs – toutes compétitions confondues – pour un but. La même année, il sera convoqué en Equipe Nationale du Sénégal par Aliou Cissé.

Mais quelques mois après sa venue dans La Tanière, l’ancien joueur de l’ASC Tilène de Ziguinchor a progressivement disparu. Titulaire en début de saison 2020-2021 avec le Cercle Bruges, il a ensuite connu le banc pendant plusieurs mois. Et une longue blessure durant l’entame de cet exercice ne lui a guère permise de se réapparaître.

Franck Kanouté, passé notamment chez les jeunes de la Juventus de Turin entre 2015 et 2017, aura manqué les huit premiers matchs de Championnat de son club en 2021-2022. De retour de blessure le 26 septembre 2021, il enchaîne deux titularisations contre La Gantoise et la Royale Union Saint-Gilloise. Mais derrrière, le pauvre se reblesse et manque plus d’un mois de compétition.

Revenu face à Mechelen le 27 novembre 2021, Kanouté voit son entraîneur lui préférer à d’autres joueurs. Conséquence ? Il est resté sur le banc des remplaçants durant six rencontres consécutives avant de jouer quatre minutes contre le KAS Eupen le 16 janvier 2022. Et comme ce n’était pas assez, il est absent face au Zulte Waregem le 23 janvier.

Mais mercredi soir, à l’occasion de la 24e journée de Jupiler Pro League, Franck Kanouté a connu une petite renaissance. Rentré à la 72e minute lors de la victoire (2-0) sur la pelouse d’Anderlecht, l’international sénégalais (2 sélections depuis novembre 2020), a apporté une modeste pierre à l’édifice brugeoise en inscrivant le deuxième but à la 87e minute.

Son deuxième but en carrière professionnelle, le deuxième avec le Cercle Bruges après le premier le 17 octobre 2020 face à La Gantoise. Pour ensuite repartir du bon pied ?

wiwsport.com