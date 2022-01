Le Directeur Technique National, Mayacine Mar s’est prononcé cet après-midi devant les journalistes au sortir du galop des Lions à Bafoussam. Il a élaboré un bilan à mi-parcours de la CAN notamment celle des Lions du Sénégal.

Interpellé à la fin de la séance du jour des Lions d’Aliou Cissé, le DTN, Mayacine Mar est revenu sur la préparation de la CAN et le déroulement actuel de la compétition. « Le contexte dans lequel nous avons préparé la CAN est execptionnel avec cette dernière décision de la FIFA qui a autorisé les joueurs à rester avec leurs clubs jusqu’au 3 janvier. Il y a eu aussi la question de la Covid-19 qui a chamboulé les plans de préparation. Mais nous avons su transformer ces difficultés en forces pour nous adapter », s’est exprimer le Directeur Technique National, Mayacine Mar au micro de wiwsport.com.

Il poursuit en affirmant que les équipes considérées comme les petits poucets de la compétition n’ont fait que récolter le fruit de leur travail. « Pour le niveau de la compétition, on a vu des équipes annoncées comme outsiders, exprimer dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Mais tout cela c’est grâce aux efforts que la FIFA est en train de faire au niveau des fédérations pour aider les associations à se performer avec la formation des techniciens, des matériels didactiques etc. C’est ce qui a fait que tous les pays qui ont su s’appuyer sur ça, ont un niveau beaucoup plus conséquent. Et cela ne s’arrête pas là, il faut s’attendre à mieux dans les CAN à venir », s’est-il prononcé sur la CAN 2021 jusque-là.

wiwsport.com