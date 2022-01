La fédération gambienne de football a informé ce jeudi matin que tous les 27 joueurs et membres du staff des scorpions sont testés négatifs suite aux tests effectués par l’équipe indépendante de la CAF. De même que les Lions Indomptables du Cameroun, qui encore une fois, ne comptent aucun cas positif dans leur effectif.

Qualifiée en quart de finale, la Gambie va affronter le Cameroun ce samedi à 17h Gmt au stade Japoma de Douala, pour une place en demi-finale.

The Gambia Football Federation is pleased to announce that Team Gambia, this morning, did their prematch Covid19 tests at the Team's Best Western Plus Hotel in Douala. All 27 players and staff tested negative and thus everyone is available for the biggest match on Saturday pic.twitter.com/gVPSsGBGXM

