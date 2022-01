Le mercato hiver est souvent une opportunité pour des joueurs qui n’ont pas de temps de jeu pour tenter une autre aventure. C’est le cas de l’ailier sénégalais, Lamine Gueye qui a rejoint le Paris FC en prêt jusqu’en fin de saison.

En manque de temps de jeu chez les Grenats du FC Metz, Lamine Gueye a rejoint la capitale française pour se relancer. Le jeune ailier sénégalais a été prêté au Paris FC jusqu’à la fin de la saison par le club de la Moselle. Le transfert a été officialisé mardi alors que Troyes avait manifesté son intérêt.

Lamine Gueye va rejoindre au Paris FC Moustapha Name qui évolue dans le club parisien depuis 2020 et est à ce jour, l’un des meilleurs éléments de l’effectif du coach Thierry Laurey. Espérons que ces six prochains mois seront décisifs pour la suite de sa carrière.

🚨 Lamine Gueye (23 ans) prêté jusqu'à la fin de la saison par le @FCMetz Plus d'infos 👇 🔵⚪ #TeamPFC — Paris FC (@ParisFC) January 25, 2022

wiwsport.com