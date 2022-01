Mécontent de la prestation de son équipe, le gardien de but du Cameroun, André Onana, a haussé le ton après la rencontre face aux Comores (2-1).

Si le Cameroun s’est qualifié pour les quarts de finale aux dépens des Comores (2-1), cette victoire face à une équipe diminuée et réduite à dix, après quelques minutes de jeu, ne dissipe pas les doutes sur les Lions Indomptables à cette Can 2021. Le gardien de but de l’Ajax, André Onana, n’a pas mâché ses mots en zone mixte après la rencontre. «Je suis content de notre victoire, mais pas satisfait de notre prestation. On a joué contre une équipe qui avait des problèmes de gardien, il (Chaker Alhadhur) a fait son best. Il a fait une bonne prestation», a réagi Onana, très critique envers l’attitude de son équipe.

On manque d’humilité

«On n’a pas su faire preuve d’humilité et je pense que c’est ce qui nous manque aujourd’hui. On doit reconnaître nos erreurs, être critiques avec nous-mêmes. On va parler en interne. La victoire finale c’est tout ce qu’on veut, mais il faut essayer de gagner avec la manière. Jouer ainsi contre un adversaire à dix contre onze, avec la qualité et les joueurs qu’on a, c’est une honte pour nous, moi le premier. Je dois assumer, je n’ai pas su gérer la défense. On a commis des erreurs. On va en parler.»

Zambo Anguissa et Hongla suspendus pour les quarts

Déjà sous le coup d’un carton jaune chacun, contre le Cap-Vert pour Zambo Anguissa et contre l’Ethiopie pour Hongla, les deux joueurs ont à nouveau été avertis ce lundi soir. Antonio Conceiçao va devoir composer un nouveau duo au milieu de terrain pour le match physique et compliqué qui s’annonce contre la Gambie. Et ce ne sera pas une mince affaire. Surtout si on regarde les statistiques de Zambo Anguissa contre les Comores, avec 103 ballons touchés, 85% de passes réussies, 2 duels remportés sur 3, pour 84 minutes jouées.

Le Quotidien