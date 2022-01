Depuis la troisième journée de la phase de groupes de la CAN 2021, le sélectionneur des Lions peut désormais compter sur l’ensemble de son effectif. Et l’irruption de certains joueurs pourra-t-elle chambouler les plans d’Aliou Cissé ?

Les entraîneurs, surtout les sélectionneurs adorent qu’on leur pose un dilemme, un dilemme béni au moment de concocter leur composition de départ : qu’il y ait plus de onze joueurs qui mériteraient une place de titulaire. Le plus dur en réalité c’est lorsque vous avez en votre disposition plusieurs joueurs d’un niveau extraordinaire pour former votre composition.

Et pour Aliou Cissé, ce dilemme tant souhaité par les sélectionneurs, en particulier, commence à prendre de l’ampleur. Dans son effectif, il est conscient qu’il y a plus d’un poste dans lequel il y a au moins deux joueurs qui ont le mérite d’être titulaire à chaque match. Donc, cela devient plus difficile de prendre une décision quand il s’agit de communiquer son onze de départ.

Par exemple, et en vue de la suite de la CAN 2021 et des quarts de finale, qui doit être titulaire au milieu de terrain et au poste d’ailier droit ? Cheikhou Kouyaté ou Pape Gueye ? Pape Gueye ou Idrissa Gueye ? Boulaye Dia ou Cheikh Ahmadou Bamba Dieng ? Déjà lors du match des huitièmes de finale face au Cap-Vert, Aliou Cissé devait décider entre Famara Diédhiou et Habib Diallo.

La question du milieu de terrain

Sans doute, l’une des meilleures choses de la qualification en huitièmes de finale après la victoire (2-0) face au Cap-Vert a été la très belle prestation de Pape Alassane Gueye. Avec l’absence pour suspension de Cheikhou Kouyaté, le Marseillais a rempli son rôle et a apporté un plus à l’entrejeu sénégalais. De la combativité, de l’agressivité, il n’en a pas du tout manqué.

Avec sa prestation satisfaisante face au Cap-Vert, en plus de ses deux belles rentrées en jeu lors des trois premiers matchs, Pape Gueye « complique » les choses pour Aliou Cissé. L’ancien joueur du Havre AC s’est revendiqué sur son poste de milieu extérieur gauche, une position qui a été occupée par Idrissa Gueye lors du dernier match de la phase de groupes.

Alors, le sélectionneur va-t-il « sacrifier » ou Gana Gueye ou Cheikhou Kouyaté pour les quarts de finale ou va-t-il choisir de renvoyer Pape Alassane Gueye sur le banc des remplaçants pour former un trio habituel Kouyaté – Mendy – Gana Gueye ? Seul Aliou Cissé détient la réponse sachant également que des noms commme celui de Pape Matar Sarr, Joseph Lopy, Moustapha Name ou Mamadou Loum Ndiaye sont à sa disposition.

Bref, tout comme avec l’attaque, le poste d’ailier droit en particulier, Boulaye Dia ou Bamba Dieng, il n’y a plus qu’à choisir pour Aliou Cissé. Pour concocter son onze de départ, que le sélectionneur puisse continuer à avoir des maux tête à cause de la quantité et de qualité de son effectif et non à cause de la rareté. En réalité, c’est ce qu’on appelle de la concurrence. Qu’elle soit saine.

Car le pire qui puisse arriver, c’est comme lors des deux premiers matchs où plusieurs joueurs avaient déclaré forfaits. Que le débat soit ouvert car il y en a beaucoup qui méritent d’être titulaire et que les gens n’apprennent pas le onze de départ par cœur. C’est vrai, il y a des joueurs qui comptent moins dans les choix et qui doivent élever le niveau. Il y a également des titulaires qui doivent faire beaucoup plus. Mais le plus important, c’est d’avoir au-delà de 15 à 16 joueurs au niveau. Si c’est le cas, un dilemme béni arrive pour Aliou Cissé.

wiwsport.com