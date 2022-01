«C’est une grosse déception, pour le peuple et surtout pour les gens qui ont soutenu à cœur cette équipe. Vous savez, notre élimination n’est pas étonnante vu les performances que le Syli a livrées à cette 33ème édition. Les observateurs avaient tiré la sonnette d’alarme, en alertant l’opinion. (…). C’est vrai que ça fait mal d’accepter cette élimination vu la physionomie du match qu’on a livrée hier. Mais quand il y a une défaite, il faut voir avant et aussi pendant la compétition. Est-ce que cette équipe était prête à aller à la conquête de cette CAN, je dirai non. On a vu les prestations pendant les matchs amicaux. Même lors des tours éliminatoires, on a pensé que notre équipe était favorite devant le Malawi, mais ce n’était pas ça. (…). Le Zimbabwe nous a aussi montré qu’on ne pouvait pas compter sur cette équipe. En gros, les trois premiers matchs du Syli n’étaient pas rassurants. Mais comme l’objectif c’était de se qualifier, aucune prestation ne pouvait rassurer »,a-t-il expliqué sur Guinéefoot.