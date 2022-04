En conférence de presse après la qualification de l’équipe nationale du Sénégal en quart de finale contre le Cap Vert, Aliou Cissé est revenu sur la prestation de son milieu Idrissa Gana Gueye. Le technicien sénégalais attend beaucoup plus du joueur parisien.

Pas flamboyant depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations, Idrissa Gana Gueye, l’un des meilleurs joueurs sénégalais de l’effectif de Cissé est en panne d’idée. Une situation qui a interpellé Aliou Cissé. En conférence de presse après leur victoire contre le Cap-Vert (2-0) en huitième de finale, le sélectionneur des Lions a demande plus d’implication à Idrissa Gana Gueye.

« C’est un garçon qui a des qualités offensives très intéressantes. Il est capable de se projeter vers l’avant et de faire des passes décisives. Aujourd’hui (hier), il a eu la possibilité de marquer. Je l’encourage à aller de l’avant. Il faut qu’il ait plus confiance en lui, parce qu’il est capable d’apporter un plus sur le plan offensif. Défensivement, personne ne met en doute ses qualités. En termes d’agressivité et de récupération, il fait partie des meilleurs au monde. En sélection, je lui demande de jouer autrement. Donc il faut qu’il s’adapte et qu’il se lâche. Quand j’avais fait jouer Gana Gueye en relayeur lors de la CAN 2019, beaucoup me l’avaient reproché. Je crois en sa qualité, mais il faut seulement qu’il retrouve la confiance » a lâché Aliou Cissé.

