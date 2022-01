Le Sénégal a éliminé aujourd’hui le Cap-Vert en huitième de finale de la CAN Cameroun 2021 sur le score de 2 buts à 0. Présent dans l’entrejeu des Lions durant toute la rencontre, Gana Guèye s’est exprimé à la fin de la rencontre.

« On est très content. Aujourd’hui, on avait envie de se qualifier contre cette belle équipe du Cap-Vert que je félicite. Ils ont fait une bonne partie mais malheureusement pour eux ils ont pris deux cartons rouges et heureusement pour nous on a continué à jouer pour marquer ces buts qui nous ont permis de gagner ce match », a laissé entendre Idrissa Gana Guèye à la fin de la rencontre au micro de Canal+.

Le joueur a poursuivi son speech en revenant sur les deux cartons rouges du Cap-Vert qui ont bouleversé le déroulement de la rencontre. Dès le début du match, on avait envie de marquer tout de suite. On était bien parti. Après, ce carton rouge a fait qu’ils ont reculé et il y avait moins d’espaces et de solutions pour nous. Mais nous avons continué à pousser jusqu’à la fin et voilà ce qu’on retient aujourd’hui c’est la qualification. On est content, il faudra bien se reposer et préparer le prochain match.

Rappelons que le Sénégal jouera son quart de finale le dimanche 30 janvier à 19 heures face au vainqueur du match entre le Mali et la Guinée Equatoriale.

wiwsport.com