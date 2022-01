Les Lions du Sénégal se sont défaits du Cap-Vert en huitième de finale de cette CAN Cameroun 2021 sur le score de 2 buts à 0. Un match où les Lions ont sensiblement haussé le niveau de leur jeu qui fait le bonheur du sélectionneur Aliou Cissé.

Interrogé à la fin de la rencontre au micro de Canal+, Aliou Cissé a fait montre d’humilité et de satisfaction tout en félicitant ses joueurs pour le match accompli. « C’était important de bien débuter cette rencontre. De mettre une grosse pression sur cette équipe Cap verdienne. On savait qu’ils allaient venir avec un bloc quand même assez compact« , dixit Aliou Cissé.

Le sélectionneur poursuit en revenant sur le bon début de match réalisé par son équipe. « L’objectif était de réaliser un bon début de match et je pense que nous l’avons fait. Je félicite mes joueurs sur le fait qu’ils aient respecté toutes les consignes. On a eu plus de temps pour préparer ce match-là et aujourd’hui nous sommes vraiment satisfaits et fiers de cette victoire. »

Concernant l’état de santé du premier buteur Sadio Mané, sorti après un gros choc à la tête contre le gardien cap verdien, le sélectionneur des Lions explique qu’il n’a pas encore d’infos la dessus : « on en n’a pas encore, j’espère que y a rien de grave. On attend donc les nouvelles du médecin« .

