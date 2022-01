Kalidou Koulibaly est apparu devant le microphone de la CAF après la qualification aux quarts de finale de la CAN 2021.

A l’issue d’un match mais marqué par plusieurs faits de jeu avec deux cartons rouges du côté du Cap-Vert et des sorties sur blessures de Sadio Mané et du gardien cap-verdien, Vozinha, après un énorme choc entre les deux, le Sénégal s’est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2021. Les Lions se sont imposés 2 à 0 face au Requins Bleus.

Mais durant cette rencontre et malgré avoir évolué en supériorité numérique pendant plusieurs minutes, l’équipe d’Aliou Cissé a longtemps eu du mal à se mettre à l’abri. De plus, elle s’est souvent mise en danger et offert des situations dangereuses au Cap-Vert. Présent au micro de Canal+ à la fin, Kalidou Koulibaly s’est réjoui de la qualification mais attend à plus de lui et ses coéquipiers.

« Ça a été un match très difficile parce que le Cap-Vert est une belle équipe, très organisée. On a essayé de donner notre meilleur. On a bien démarré la rencontre, puis ils ont été réduits à 10. C’était devenu plus difficile pour eux. On a fait le boulot et on peut être content pour aujourd’hui mais il y a du travail à faire. On peut faire mieux », a déclaré le capitaine des Lions.

En quatre matchs dans cette compétition, le Sénégal n’a encore encaissé le moindre but. Kalidou Koulibaly espère aller au bout avec une telle série. « Mon rêve est que mon équipe réalise toujours un clean-sheet et marquer des buts. Nous l’avons fait aujourd’hui et j’espère ce sera le cas la prochaine fois. C’est mon objectif en tant que défenseur. »

