Suite aux incidents survenus hier soir à l’entrée du stade Olembé lors du match Cameroun – Comores, le Président de la CAF, Patrice Motsepe a fait face à la presse ce mardi matin. En attendant l’enquête qui a été ouverte, une première décision a été prise.

Les incidents survenus hier au stade Olembé de Yaoundé n’a pas laissé aphone l’instance dirigeante du football africain. En effet, ce mardi matin, le Président de la CAF, Patrice Motsepe, s’est livré à une conférence de presse pour parler de cet événement malheureux survenu hier lundi lors du match Cameroun – Comores. Si une enquête est en cours pour mettre la lumière sur cet accident, une décision a d’ores et déjà été prise.

Suite à cet incident, le Président Motsepe, Après avoir fait observé une minute de silence aux journalistes, a annoncé que « Tous les matchs prévus au stade Olembé de Yaoundé délocalisés au stade Ahmadou Ahidjo de la même ville, jusqu’à la fin de l’enquête que veut diligenter la CAF », a annoncé le Président Patrice Motsepe en conférence de presse, ce mardi.

Cité au coeur de cet événement malheureux, le gouvernement camerounais se serait mobilisé pour apporter la lumière sur le drame. « Le chef de l’État a prescrit l’ouverture d’une enquête afin que toute la lumière soit faite sur cet incident tragique », poursuit le ministre dont le gouvernement « appelle une fois de plus » les Camerounais « au sens des responsabilités, à la discipline et au civisme de tous pour la réussite totale de cette grande fête sportive », a déclaré le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, via un communiqué repris par France 24.

