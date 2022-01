Pour leur huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, les Lions du Sénégal sont venus à bout du Cap Vert (2-0). Un match qui ne fut pas flamboyant, mais les Lions avec plus d’engagement ont maîtrisé, dominé et contrôlé les Requins Bleus. Face à 9 Capverdiens, les Lions ont fait le job et filent donc vers les quarts. Édouard Mendy a réagi après cette rencontre au micro de wiwsport.

« Aujourd’hui (hier), on fait une grosse entame de jeu. On a mis beaucoup d’intensité dans la récupération et cela a fait reculer l’équipe capverdienne. On s’est procuré des occasions et malheureusement on n’a pas pu les mettre. Mais on est resté concentré sur le jeu. On a continué à garder notre générosité dans les courses et les efforts. On a été récompensés. C’est vrai que l’équipe monte en puissance. On n’était pas stressés mais c’était plutôt vous (journalistes et supporters). Il ne fallait pas s’attendre au gros Sénégal à cause de circonstances (Covid-19 et des blessés). On s’est retrouvés coupés de nos deux ailes avec les blessures de Krepin Diatta et Ismaïla Sarr. Il fallait être patient pour retrouver cette animation offensive. Les joueurs qui sont choisis le font bien. Et je pense qu’on est récompensés. On est allés chercher ces deux buts dans les duels. On a poussé les Capverdiens à la faute, dont les deux cartons rouges. On se concentre que sur nous. Que ça soit le Mali ou la Guinée équatoriale, on va préparer sereinement le prochain adversaire. On se concentre sur nous et notre montée en puissance. »

wiwsport.com