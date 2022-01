Bamba Dieng inscrit le deuxième but du Sénégal face au Cap-Vert et marque ainsi son tout premier but avec les Lions du Sénégal, en CAN.

Rentré à la 70ème minute de jeu à la place de Sadio Mané victime d’un choc à la tête, le jeune attaquant sénégalais n’a pas tardé à briller. En effet, Bamba Dieng est l’auteur du deuxième but sénégalais en toute fin de match (90+2).

Ainsi Bamba Dieng marque son tout premier but avec le Sénégal en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations et reçoit le titre d’homme du match. En célébrant son but le jeune attaquant de 21 ans a rendu hommage au regretté ancien international sénégalais , Pape Bouba Diop, en imitant la célébration de ce dernier lors de son but contre la France (1-0) à la Coupe du Monde de 2002.

wiwsport.com