L’équipe nationale du Sénégal a dominé les Requins Bleus du Cap-Vert sur le score de 2 buts à 0 cet après-midi en huitième de finale de la CAN Cameroun 2021. Une accession en quart de finale qui pousse le sélectionneur à s’exprimer sur son prochain adversaire ainsi que l’arrivée d’Ismaila Sarr dans le groupe.

Après avoir battu 2-0 le Cap-Vert, les Lions feront face en quart de finale à l’une des deux équipes qui sortira vainqueur du match Mali vs Guinée Equatoriale qui va se jouer demain à 19 heures. Aliou Cissé ne semble cependant pas avoir de préférence quant à la nation qu’il aura en face le dimanche 30 janvier.

« Que ce soit le Mali ou la Guinée Équatoriale, il faut reconnaître qu’il n’y a plus de petite équipe. Je ne sais pas qui on va rencontrer, mais nous avons des ambitions. Et nous sommes prêts à rencontrer n’importe quelle équipe », a laissé entendre le coach des Lions du Sénégal.

Aliou Cissé s’est aussi exprimé sur le cas « Ismaila Sarr » qui vient de rejoindre la Tanière après un séjour à Barcelone où il effectuait sa rééducation. « Il est arrivé et il est apte. Il est arrivé et il a intégré le groupe. Il faut qu’il prouve pour jouer. Nous avons créé un groupe WhatsApp avec les médecins de Watford pour suivre son cas. S’il prouve, il intègrera le groupe d’ici au quart de finale ».

