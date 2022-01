Une victoire, deux buts dans le jeu et beaucoup de rythme comme il n’y en avait pas encore dans un match du Sénégal dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Les Lions ont pris le dessus ce mardi sur le Cap-Vert sur le score de 2 buts à zéro.

On a vu une autre équipe du Sénégal cet après-midi face aux Requins Bleus du Cap-Vert. Très attendus dans ces huitièmes de finale de la CAN 2021, les Lions d’Aliou Cissé ont montré un autre visage dans le jeu et surtout dans l’engagement. Plus prompts dans leurs actions bien qu’il leur manque de la verticalité, les hommes de Cissé ont répondu présents face aux Requins Bleus.

Alignés dans un 4-3-3 traditionnel, les Lions ont haussé leur niveau de jeu dès les premiers instants du match. Avec un Nampalys Mendy devant la défense et le duo Pape Gueye-Gana Gueye sur la ligne médiane, l’équipe du Sénégal a fait circuler la balle avec plus de fluidité dans l’entrejeu. Sur les côtés, Saliou Ciss et Bouna Sarr n’ont pas été aussi fringant mais ont fait montre de solidité en défense. Leurs centres aux buts n’ont pas été des meilleurs surtout avec Bouna Sarr sur le côté droit.

Il faut dire que la titularisation de Pape Gueye a fait du bien à Gana Gueye qui n’a pas été le seul à relayer les balles vers les attaquants. La mobilité de Sadio Mané en attaque cet après-midi a beaucoup aidé ses partenaires qui l’ont souvent sollicité en combinaison. Il est évidemment l’homme du match grâce à son courage et son ouverture du score. En gros, on a senti la promesse de Cissé en conférence de presse d’avant-match, alors qu’il disait que ses Lions vont se montrer plus entreprenants.

Avec un seul but jusqu’avant le coup d’envoi de la rencontre face au Cap-Vert, le Sénégal a marquer deux buts cet après-midi et qui plus est dans le jeu. Par la même, l’équipe d’Aliou Cissé reste la seule à ne pas encaisser de but dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Un point positif de plus à l’issue de cette rencontre en plus de la qualification aux quarts de finale.

Les notes du match des Lions face au Cap-Vert

Edouard Mendy 6

Kalidou Koulibaly 6

Abdou Diallo 6

Bouna Sarr 5

Saliou Ciss 5

Nampalys Mendy 6

Gana Gueye 6

Pape Gueye 6

Sadio Mané 7

Boulaye Dia 5

Famara Diédhiou 5

Bamba Dieng 6

