Victime d’un choc à la tête dans un duel face au Cap-Vert, Sadio Mané a été transporté à l’hôpital pour passer des examens approfondis.

Malgré la qualification en quarts de finale de la CAN 2021 après la victoire mardi après-midi face au Cap-Vert, le Sénégal retient son souffle. Les Lions, victorieux par 2 à 0, ont perdu leur premier buteur de ce match : Sadio Mané. Le numéro 10 a subi un terrible choc à la tête avec le gardien cap-verdien Vozinha Dias.

Après son but, le joueur de Liverpool a essayé de poursuivre la rencontre sans y parvenir et a finalement cédé sa place à la 70e minute. En zone mixte, Kalidou Koulibaly a voulu rassurer. Cependant, Sadio Mané a bien été transporté à l’hôpital pour passer des examens supplémentaires. En attendant d’en savoir plus …

« Sadio Mané doit faire des examens. On l’a eu au téléphone et il dit que ça va. Il ne voulait pas sortir mais il ne fallait pas prendre de risque. C’est un joueur important pour nous », a déclaré le capitaine des Lions.

wiwsport.com