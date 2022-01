Ça passe pour l’équipe nationale du Sénégal ! Guère convaincant en poules, le Sénégal a répondu présent en huitièmes de finale contre le Cap-Vert ce mardi sur la pelouse du stade Omnisport de Bafoussam. Une victoire sur le score de deux à zéro qui qualifie les coéquipiers de Sadio Mané en quarts de finale de cette 33e édition de la Can.

Pour ce match décisif pour une place en quarts de finale de cette Coupe d’Afrique des Nations, Aliou Cissé a décidé de faire confiance aux mêmes joueurs qui avaient démarré contre Malawi en match de poules. A l’exception de Cheikhou Kouyaté, suspendu pour cumul de cartons jaunes. Le milieu de terrain de Crystal Palace est remplacé par Pape Gueye, associé à Idrissa Gana Gueye et Nampalys Mendy.

Le Sénégal qui n’a pas convaincu en phases de groupe a débuté ce match en s’installant dans le camp adverse. Une excellente entame des coéquipiers de Kalidou Koulibaly. La première vraie occasion intervient dès la première minute de jeu. Lancé sur le côté droit, Saliou Ciss centre au cordeau, la balle revient dans les pieds de Sadio Mané qui frappe sur le poteau de Vozinha le gardien capverdien. Une énorme occasion qui a donné des ailes aux joueurs sénégalais qui dominent les requins bleus dans tous les compartiments du jeu. Mais les Lions peinent à trouver la marque.

A la 18e minute sur grosse faute de Patrick Andrade sur Pape Gueye, l’arbitre qui avait en premier lieu sanctionné le joueur par un carton jaune a finalement annulé le jaune et accorde un rouge à Patrick Andrade. En supériorité numérique, le Sénégal continue sa domination mais tarde à se matérialiser au tableau d’affichage. Au terme d’une mi-temps globalement sénégalaise en termes d’occasions et de possession de balle, le Cap Vert tient le coup et parvient à maintenir le score à 0-0 à la mi-temps. Contrairement aux derniers matchs, les Lions du Sénégal bien en jambes maîtrisent la première partie.

Au retour des vestiaires, le match garde la même physionomie avec les coéquipiers de Bouna Sarr qui font le jeu. On aurait pu assister à l’ouverture du score à la 62e minute mais Sadio Mané, servi par Ciss, bute sur le gardien qui fait un arrêt réflexe. Le danger reste proche dans le camp des Capverdiens qui trouvent toujours de contrecarrer les atouts offensifs des Lions.

Le Cap Vert se retrouve à 9 contre 11 à l’heure de jeu après l’expulsion de son gardien qui a fait une sortie hasardeuse et mal maîtrisée provoquant une vilaine faute sur Sadio Mané. Après plusieurs grosses occasions dangereuses, les Sénégalais ouvrent enfin le score par l’intermédiaire de Sadio Mané qui, démarqué, récupère un ballon sur un corner tiré par Bouna Sarr en envoie le ballon dans les filets (62′). Mais après plusieurs minutes à sens unique, le rythme baisse et le match s’ouvre peu à peu, les Requins bleus tentent d’égaliser mais c’est sans compter sur la vigilance de Koulibaly et Abdou Diallo.

Mieux, les sénégalais réussissent à faire le break grâce au remplaçant de Sadio Mané. En deux contre un, Bamba Dieng, servi par Famara Diedhiou, double la mise. Finalement, le Sénégal gagne sur le score de deux buts à zéro, conserve son invincibilité dans cette édition et poursuit son aventure. Il jouera les quarts de finale contre le vainqueur du match qui mettra aux prises le Mali et la Guinée Equatoriale.

wiwsport.com