L’attaquant sénégalais Ismaila Sarr serait attendu aujourd’hui au Cameroun à Bafoussam après son séjour à Barcelone pour sa rééducation.

Selon plusieurs sources, l’attaquant de Watford va retrouver ses coéquipiers ce mardi, au Cameroun pour les besoins de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), information confirmée par Emedia. Une très bonne nouvelle pour la sélection nationale du Sénégal qui va enfin pouvoir compter sur l’un des joueurs les plus importants de Cissé après plusieurs jours du coup d’envoi de la cette édition de la CAN suite à sa blessure aux ligaments d’un genou lors d’un match contre Manchester United en novembre.

Ismaila Sarr, qui était le seul qui manquait à l’appel, était en rééducation à Barcelone depuis plusieurs jours. S’il sera absent du match de ce mardi contre le au Cap-Vert comptant pour les huitièmes de finale, l’ailier sénégalais devra tout de même, en cas de qualification des Lions, participer aux quarts de finale.

wiwsport.com