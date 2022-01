Buteur pour la victoire des Lions face au Cap-Vert, Bamba Dieng s’est exprimé juste après la rencontre.

Auteur d’une entrée fracassante ce mardi lors du huitième de finale de la CAN 2021 face au Cap-Vert, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng a marqué son premier but en sélection. Le jeune attaquant formé à Diambars a permis aux Lions de se mettre à l’abri en doublant la mise dans les dernières minutes.

A la fin de cette rencontre victorieuse pour le Sénégal, qui se qualifie pour l’occasion en quarts de finale de la CAN 2021 (2-0), le joueur de 21 ans, élu homme du match a donné son impression. « Ça fait plaisir. On est très content aussi. L’essentiel était de gagner et nous l’avons fait », a t-il lâché.

wiwsport.com