On est très motivé, nous allons inviter tous les coureurs des régions. On a d’ailleurs déjà commencé le travail. On a demandé à tous les coureurs d’aller vers les inspections régionales, on va leur trouver un médecin sportif pour leurs visites médicales. Après, on les orientera pour la licence. Après cette étape, ce sera la réaffiliation. Nous voulons faciliter les choses aux clubs, parce que l’équipe sortante avait corsé les choses. La réaffiliation était fixée à 25.000 FCFA par club, 7.000 FCFA par licence, vous voyez? En diminuant les frais, on arrivera sûrement à faire revenir tous les amoureux du vélo.