L’AS Monaco Basket avec Ibrahima Fall Faye, a pris le dessus sur Orléans Loiret Basket de Youssou Ndoye ce samedi (74-61) pour le compte de la 17e journée de Betclic Elite en France.

Les deux lions étaient présents sur le parquet du Palais des Sports, avec d’une part Youssou Ndoye qui s’est fendu de 14 points et 9 rebonds, et d’autre part Ibrahima Fall Faye auteur d’un point et 2 rebonds.

Basket Senegal