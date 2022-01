Tenu ce lundi après-midi, le dernier entraînement des Lions à la veille d’affronter le Cap-Vert lors des huitièmes de finale de la CAN 2021 a laissé filtrer des indices sur le onze que devrait aligner Aliou Cissé.

Les choses très sérieuses commencent avec les matchs à élimination directe à la CAN 2021. Après avoir terminé premiers de leur groupe malgré une phase de poules peu reluisante, les Lions vont se frotter au Cap-Vert pour le compte des huitièmes de finale, ce mardi après-midi (16h00 GMT). Quelle composition pour défier les Eperviers ? Malgré un groupe au complet, le sélectionneur Aliou Cissé va apporter des changements par rapport au dernier match.

Faire sans Cheikhou Kouyaté

Pour composer son onze, tout d’abord, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, devrait rester sur son 4-3-3. Le système de jeu qu’il a utilisé lors du dernier match face au Malawi. Mais en revanche, il devra faire sans son milieu relayeur droit titulaire, Cheikhou Kouyaté. Le joueur de Crystal Palace ne participera pas à ce huitième de finale après avoir cumulé deux cartons jaunes durant la phase de groupes. Il est donc suspendu.

Pour commencer, on ne change pas une défense qui n’encaisse pas. Face au Cap-Vert alors, le Sénégal va donc évoluer avec l’indéboulonnable Edouard Mendy dans les cages. Devant le portier de Chelsea, serait présente la charnière centrale Kalidou Koulibaly – Abdou Diallo. Une défense qui devra tout de même tenter à mieux rassurer face à une équipe cap-verdienne offensivement plus outillée que les précédents adversaires des Lions. Au poste d’arrière-latéraux également, Aliou Cissé devrait reconduire Bouna Sarr à droite et Saliou Ciss à gauche.

Dans l’entrejeu, l’absence de Cheikhou Kouyaté pourrait être le résultat de la première titularisation en Equipe Nationale pour Pape Alassane Gueye après trois entrées en jeu, dont deux dans cette CAN 2021. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille part avec la faveur des pronostics pour accompagner Nampalys Mendy et Idrissa Gueye dans ce 4-3-3. Sa titularisation pourrait par ailleurs apporter une légère modification au milieu.

Auteur d’une prestation aboutie face au Malawi pour ce qui était son premier match dans cette compétition, Nampalys Mendy resterait en toute logique en sentinelle. En revanche, Aliou Cissé pourrait décider de replacer Idrissa Gana Gueye en milieu relayeur droit pour offrir plus de liberté au gaucher Pape Gueye. Une position que le joueur du Paris Saint-Germain a très peu connue en Equipe Nationale.

Famara enfin ?

Nul doute que l’attaque du Sénégal somnole depuis le début de cette CAN. Alors, le réveil arrivera-t-il de la première titularisation de Famara Diédhiou ? L’attaquant d’Alanyaspor, auteur d’une rentrée satisfaisante lors du dernier match, est en tout cas bien parti pour prendre la place d’Habib Diallo et se positionner sur la pointe de l’attaque. Sur les ailes, Sadio Mané sera forcément titulaire à gauche et Boulaye Dia devrait enchaîner à droite.

Le onze probable du Sénégal face au Cap-Vert

Mendy – Sarr, Koulibaly, Abdou Diallo, Ciss – Idrissa Gueye, N. Mendy, Pape Gueye – Dia, Diédhiou, Mané

wiwsport.com