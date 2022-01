L’Equipe Nationale du Sénégal s’est entraînée ce dimanche après-midi à deux jours de son huitième de finale face au Cap-Vert.

Plus de patient à l’infirmerie, enfin sans compter sur Ismaïla Sarr. A deux jours de son huitième de finale à la CAN 2021 face au Cap-Vert, mardi à 16h00 GMT, l’Equipe Nationale du Sénégal effectuait son avant-dernier entraînement ce dimanche après-midi. Et la team à Aliou Cissé a connu complète lors de cette séance, avec 27 joueurs présents.

Absent depuis deux jours, Pape Matar Sarr était de retour avec le groupe. Tout comme Bouna Sarr, qui a été touché aux adducteurs, et Cheikhou Kouyaté, lui qui sera suspendu pour cette rencontre. Blessé depuis le début de la compétition, Abdoulaye Seck s’est normalement entraîné et est désormais à disposition de son sélectionneur.

27 joueurs à l’entraînement ce dimanche avec notamment le retour de Pape Matar Sarr. #TraininingDay #GoGaindés pic.twitter.com/ICuoLqqpI7 — FSF (@Fsfofficielle) January 23, 2022

