Dimanche soir, la Tunisie a créé la sensation en éliminant le Nigeria en huitième de finale de la CAN 2021 (1-0).

La Tunisie se fait respecter. Après avoir connu une phase de poules très peu reluisante, avec notamment deux défaites, et qualifiés seulement en tant meilleur troisième, les Aigles de Carthage ont fait sensation en huitième de finale ce dimanche soir. Au Stade Roumdé Adjia, ils se sont défaits du Nigeria sur la plus petite des marges.

Une victoire bien plus que surprenante après que les Super Eagles aient séduits tout le monde et signés un parcours sans faute en phase de poules. Mais pour la Tunisie, il fallait compter sur une solidarité impeccable qui a totalement atteint les forces du Nigeria. L’unique but de la partie est venu du génie de Youssef Msakni à la 47e.

En quarts de finale, la Tunisie affrontera, samedi 29 janvier 2022 à 19h00, le Burkina Faso. Dans l’après-midi, les Etalons ont pris le meilleur sur le Gabon à l’issue de la séance de tirs au but. A noter le match parfait de la part du quatuor arbitral sénégalais : Maguette Ndiaye, El Hadji Malick Samba, Djibril Camara et Issa Sy.

