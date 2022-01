Ce dimanche matin a eu lieu la conférence de presse veille de match du sélectionneur national Aliou Cissé et de son capitaine Kalidou Koulibaly, à Bafoussam au Cameroun où se jouera le cinquième huitième de finale de cette Coupe d’Afrique des Nations prévu ce mardi à 16h00 Gmt. Une rencontre qui mettra aux prises le Sénégal au Cap Vert.

Le défenseur des Lions Kalidou Koulibaly s’est exprimé sur les plusieurs points notamment sa prestation pas convaincante contre le Malawi et le manque d’inspiration de nos attaquants qui ont marqué jusqu’ici un seul but depuis le début de cette 33e édition de le Coupe d’Afrique des Nations.

Cap Vert

Une surprise ? C’en n’est pas parce qu’n’y a pas de petite nation dans cette Coupe d’Afrique. On l’a vu tout au long des matchs de poules, nous sommes très motivés. On sait qu’on a à cœur de passer ce tour là. Notre premier objectif était de passer la phase de poules, on l’a fait, malgré ce qui se disait sur notre jeu. Mais le plus important c’est qu’on soit présent ici pour parler des huitièmes de finale, on sait que ça va être très difficile, un derby, les derbys ne sont jamais facile à jouer mais le le Sénégal sera plus que motivé pour passer ce tour. On a à cœur de montrer à tout le monde qu’on a notre place ici et qu’on veut aller très loin dans cette compétition.

Son état physique

Je pense qu’aujourd’hui on ne doit pas parler des individualités mais de la collective. C’est vrai que sur le premier match les gens attendaient plus de moi mais je ne suis pas inquiet par rapport à tout ça, je sais que le Sénégal est prêt pour jouer à fond ce match. Nous sommes tous prêts, nous avons bien travaillé ces derniers jours, très fort et nous avons encore aujourd’hui et demain pour préparer davantage notre match contre le Cap-Vert. Il ne faut pas s’attarder sur des choses qui n’ont pas lieu d’être. Il faut se concentrer sur l’adversaire, gagner ce match, ne pas penser à un seul joueur mais penser au collectif. Nous jouons pour un pays, pour une nation, les états d’âmes, les méformes… ces excuses que tout le monde cherche pour expliquer les matchs, on les met à côté. On pense seulement à gagner le match contre ce mardi et nous sommes très motivés pour aller de l’avant.

Le Sénégal favori

L’étiquette de favori vient de vous, la presse, les gens de l’extérieur. Nous, on se dit que toutes les équipes se valent. Maintenant qu’on pense qu’on n’est plus favori, ça ne change rien. Nous continuons à travailler. Ce que pense les autres n’est pas déterminant.

Seulement un but marqué

Je sais que le moment est difficile par rapport aux buts que nous n’arrivons pas à marquer mais quand on ne gagne pas nos matchs il faut savoir ne pas les perdre. C’est vrai que suis monté ce moment là (contre Malawi), c’est une erreur de ma part, devant on a des magiciens qui sont capables de marquer à tout moment. Alors que je dois assurer leur sécurité et mon travail est de rester derrière mais si je peux les aider je le ferai volontiers. J’ai confiance en eux, ça va se déclencher et on aura plus de buts et vous verrez que vous serez très content de nos attaquants. Je sais avec les joueurs qu’on a, les grandes tailles marquer des buts devient une affaire de tout le monde, même défendre d’ailleurs. Malgré qu’on ne marque pas, on arrive à être solide défensivement, à ne pas encaisser de buts et ça m’ encourage beaucoup. On a l’une des meilleures, voire la meilleure défense. Il ne faut pas oublier ça aussi, il faut continuer sur cette base et aller de l’avant. Je sais qu’ils vont marquer des buts.