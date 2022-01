Le premier huitième de finale de la CAN 2021 a rendu son verdict. Ce dimanche après-midi, le Burkina Faso s’est imposé face au Gabon au bout de séance des tirs au but.

Les Etalons talonnent les Panthères. Et le Burkina Faso est le premier pays qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2021. Au Stade de Limbé ce dimanche après-midi, les Burkinabés ont pris le dessus sur une très valeureuse équipe gabonaise, beaucoup plus entreprenante que lors de la phase de groupes.

Dans une première période équilibrée et marquée par peu d’occasions, le Burkina Faso s’est appuyé sur Bertrand Traoré pour ouvrir la marque à la 28e minute. Le Capitaine des Etalons se rattrapait pour ce coup après avoir manqué un penalty polémique à la 18e minute après une faute sur le virevoltant latéral droit Issa Kaboré.

En seconde période, le Burkina Faso a longtemps tenté de se mettre à l’abris d’une égalisation d’un Gabon insistant malgré l’expulsion de Sidney Obissa à la 67e. Et derrière, les Etalons se font punir par Bruno Ecuele Manga. Le capitaine des Panthères claquant une superbe tête sur corner à la 90e+2. Un but qui sera finalement accordé au Burkinabé Adama Guira pour contre son camp.

Les 30 minutes de prolongation vont nous livrer la même opposition durant le temps réglementaire. Le Burkina Faso continue de dominer sur la possession et de bénéficier des occasions nettes pour doubler la mise. Mais derrière, ça manque ce petit geste ou cette dernière inspiration qui l’aurait permis à tromper de nouveau un excellent Jean Noël Amonome dans les cages du Gabon.

Puis, le spectacle a été mis fin à l’issue d’une séance de tirs au but interminable avec des tireurs impeccables (7-6). Mais au final, c’est le Burkina Faso qui remporte une très rude bataille pour valider son ticket pour les quarts de finale où les Etalons affronteront le vainqueur du match entre le Nigeria et la Tunisie, prévu ce dimanche soir (19h00 GMT), au Stade Roumdjé Adjia.

