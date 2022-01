La légende sénégalaise El Hadji Diouf, double lauréat du prix du joueur africain de l’année et quart de finaliste de la Coupe du Monde de la FIFA 2002 avec le Sénégal, a été l’un des assistants lors de la cérémonie. Diouf au micro de DZfoot a évoqué la rencontre Algérie-Cameroun.

Au mois de mars prochain, l’Algérie, éliminée prématurément, disputera un ultime barrage d’accession à la Coupe du Monde 2022 face au Cameroun, organisateur de la présente Coupe d’Afrique des Nations et qualifié pour les huitièmes de finale. Pour El Hadji Diouf c’est une occasion pour les champions en titre de se racheter même si la tâche ne semble pas facile face à une équipe redoutable comme le Cameroun.

«Ça peut être traumatisant de se faire sortir de la sorte en CAN, bien sûr, mais je me méfie de cette équipe algérienne qui est blessée. Ils ont la chance, tout de suite après leur élimination, de jouer un match pour la Coupe du Monde pour se faire pardonner par leur peuple. On sait que le peuple algérien aime le football, et je crois qu’ils ne leur pardonneraient pas s’ils venaient à ne pas se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. J’ai parlé avec mon frère Riyad Mahrez, avec Djamel Belmadi.. c’est une génération qui n’est pas finie, une génération qui peut faire encore beaucoup de choses à l’avenir. Personne ne croyait qu’ils allaient rentrer (NDLR : à Alger) aussi tôt, mais ils ont désormais la chance de pouvoir se faire pardonner. De toute façon, quand on joue contre le Cameroun, rien n’est encore gagné parce qu’ils sont mentalement très forts.»

El Hadji Diouf « ça peut être traumatisant de revenir au Cameroun mais les algériens ont la chance de se faire pardonner juste après leur élimination » #TeamAlgeria #WCQ2022 pic.twitter.com/K6rJ6ObPgn — DZfoot (@DZfoot) January 22, 2022

