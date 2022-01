Une fois encore, Aliou Badji a été décisif lors de la victoire des siens hier contre Guingamp sur le score de 3-0. Un doublé qui permet à Amiens SC de respirer après avoir enchaîné deux défaites en championnat, Ligue 2. L’attaquant sénégalais s’est exprimé juste après sa belle prestation.

« Cela fait plaisir. Ce n’était pas facile du tout, il y avait une équipe de Guingamp très motivée, il a fallu les bouger pour s’ouvrir les espaces, marquer des buts et prendre les trois points. C’était équilibré en première, ils nous ont même dominés sur la fin. Il fallait patienter pour aller décrocher les trois points. Le premier but nous a fait du bien, c’était important de mener dans le match. Cela a aussi amené l’adversaire à attaquer et ça nous a offert des espaces derrière la défense. Je commence à prendre mes marques, je n’avais pas fait la préparation avec l’équipe. On va désormais tout faire pour continuer. Je suis revenu de blessure et de Covid, je suis hyper fatigué mais je vais continuer à bosser pour revenir à mon meilleur niveau », déclare Aliou Badji, propose recueillis par le 11 amiénois.

