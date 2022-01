L’attaquant international sénégalais s’est engagé jusqu’en 2025 en faveur du club danois.

C’est fait ! Après une longue carrière en Italie puis un an et demi passé en Turquie, El Hadji Babacar Khouma Gueye va découvrir un nouveau pays de football. L’attaquant international sénégalais vient de signer un contrat allant jusqu’en 2025 en faveur du club danois, le FC Copenhague, quelques jours après la fin de son prêt à Alanyaspor.

Le Thiessois, désormais ancien joueur de Sassuolo, suit les traces d’un autre Thiessois en l’occurrence Dame Ndoye. L’ancien international sénégalais (36 ans, 34 sélections, 9 buts) a marqué 118 buts en 217 matchs avec Copenhague. Au Danemark, Khouma Babacar aura l’opportunité de jouer cette saison la Ligue Europa Conférence avec l’actuel dauphin du FC Midtjylland.

« J’ai suis très content d’être ici. Je connais le club depuis de nombreuses années car je viens de la même ville au Sénégal que Dame N’Doye, qui a fait des choses fantastiques ici. C’est un club avec de grandes ambitions dans les compétitions européennes et je suis ici pour aider l’équipe à remporter des titres et à participer aux plus grands tournois européens », a déclaré Khouma.

Khouma Babacar er nu F.C. København-spiller, efter han fredag aften skrev kontrakt med løverne! https://t.co/748CLuHt5l — F.C. København (@FCKobenhavn) January 21, 2022

wiwsport.com