La Fédération Sénégalaise de Handball (FSHB) lance officiellement sa sison 202-2022 les 29 et 30 janvier 2022. En ouverture, Tamba HBC reçoit ISEG chez les hommes et Gazelles de Kédougou accueille ISEG chez les Dames.

C’est parti pour une nouvelle sison de handball. Comme los de la précédente saison, 24 équipes, dont 12 chez les hommes et 12 du côté des dames, seront sur la ligne de départ du sprint 2021-2022, qui sera lancé les 29 et 30 janvier.

Chez les hommes comme chez les dames, les équipes sont réparties en deux poules (A et B) de 6 équipes, en aller-retour dans la première phase, suivi des play-offs et play-down en 2ème phase. Pour les play-offs et play-down, les équipes conserveront leurs points acquis lors de la première phase. La troisième phase, avec les demi-finales et finales, va se jouer en élimination directe en un seul match.

Quintuple championne du Sénégal chez les hommes, l’ASFA logée dans la poule B, débute la défense de son titre face à Olympique de Diourbel. Chez les dames, Diisoo qui a goûté pour la première fois aux délices du titre la saison dernière, démarre par la Renaissance dans la poule A.

Composition des Poules

Hommes

Poule A : DUC, ISEG, US Goréenne, USC Rail, Tamba, Kaffrine

Dames

Poule A : Diisoo, DUC, Renaissance, ISEG, Kaffrine, Gazelles

Stades